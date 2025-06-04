Van'da çifte bayram! Esnafın yüzü gülüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van'da çifte bayram! Esnafın yüzü gülüyor

Van’da Kurban Bayramı’nı geçiren binlerce İranlı turist, konaklama ve alışverişleriyle esnafa çifte bayram yaşattı.

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İranlılar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Hem alışveriş yapan hem de kentin doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezen turistler, bayram öncesinde başlayan ekonomik hareketliliğin artmasını sağladı. Eğlence merkezlerinde tatilin keyfini yaşayan İranlı turistler, yaptıkları alışveriş ile esnafa çifte bayram yaşattı. Her tatilde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Van'a yoğun ilgi gösteren İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.

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İranlı turistlerin Van'a olan ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Sabri Adiloğlu isimli esnaf, İranlıların Van'a gelişi ile birlikte çifte bayram yaşadıklarını ifade ederek, "İranlılar bizim için olmazsa olmazlardandır. Onların Van'a gelişi bizim de yüzümüzü güldürdü. Bizler de onları ilimizden mutlu bir şekilde göndermek için elimizden gelen hizmeti sunuyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

İranlı turistler ise bayram tatilini geçirmek için Van'a geldiklerini ifade ederek; gezmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için Van'ı tercih ettiklerini söylediler.

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