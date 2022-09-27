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Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 

Van’ın Edremit ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Yurtbay çorak araziyi meyve bahçesine dönüştürürken, aşıladığı elma ağaçları ise farklı iki renkte meyve verdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:43
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Van'da çorak araziyi bahçeye dönüştürdü. Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 

Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
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İHA'nın haberine göre, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’nde daha önce çorak olan 5 dönümlük arazisinde elma ağacı yetiştiren 71 yaşındaki Hasan Yurtbay, 15 yıl önce diktiği elma ağaçlarına 10 yıl önce farklı bir tür elma aşıladı. 

Aşı yaptığı ağaçlarda genellikle ürün alamayan Yurtbay, yaptığı son aşının sonuç verdiğini gördü. Amasya elması ağacına Arjantin elması aşılayan Yurtbay, aynı ağaçta hem yeşil hem de kırmızı elma yetiştirmeyi başardı.

Hasan Yurtbay, meyve bahçelerinin daha önceleri çorak bir arazi olduğunu belirtti. Yurtbay, “Buraya geldiğim zaman dişini temizleyecek bir çöp dahi bulunmazdı. Arazide elma, armut, ceviz gibi çeşit çeşit meyve ağaçları diktik. Tüm fidanları batıdan getirerek buraya diktik. Bahçemizdeki aşılı elma ağaçlarındaki meyveler kırmızı ve yeşil renklerdedir" diye konuştu.

Yurtbay "İlk olarak Amasya ağaçları vardı. Bizler daha sonra buna Arjantin elmasını aşılamak istedik. Bir ağaçta iki farklı meyve olamaz diyenler de oldu. Bizler de getirip aşıladık oldu. Şimdi üç ayrı tür de yapsak yine olur. Allah, ol dedikten sonra oluyor. Çok şükür eziyetimiz boşa gitmedi. Aşı yaptığımız meyvelerin yüzde 90’ı yetişti” dedi.

Evde boş vaktini hep bahçede geçirmek istediğini ve böylece stres attığını dile getiren Yurtbay, “Burası bizim için hem yayla hem şehir hem de köydür. Şehirden vatandaşlar da bahçemize gelerek piknik yapıyor” diye konuştu.

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