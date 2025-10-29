29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Caddesi'nde Valilik binası önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene; Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, Tuğgeneral Çelik ile birlikte kutlamalara katılan vatandaş, öğrenci, asker ve polis birliklerinin bayramını kutladı.

JANDARMA VE POLİSTEN ATLI GEÇİŞ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosu da kutlamalarda yer aldı. Şiirlerin okunduğu programda; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları gösteri yaptı.

Törende ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Balcı verdi. Yüzleri boyalı özel harekat polisleri ile askerlerin geçişi ilgi görürken, jandarma ve polis atlı birliklerin geçişi ile tören son buldu.