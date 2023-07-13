Van'da deprem

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Van'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 06.32'de gerçekleşen depremin derinliği ise 8.42 km olarak bildirildi.

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