Van'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.
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