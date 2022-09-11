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Van'da deprem

Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 08:23
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Van'da deprem meydana geldi

Van'da deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.

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