Van'ın Erciş ilçesi, uzun süredir devam eden kuraklık felaketiyle sarsılıyor. Zilan Çayı üzerinde kurulu Koçköprü Barajı, yazın rekor sıcaklıkların etkisiyle su seviyesinde dramatik bir gerileme yaşadı.

Normalde 86,4 hektometreküp kapasiteye sahip barajın göl alanı, 5,92 kilometrekareden 2 kilometrekareye kadar indi. Tabanın büyük ölçüde açığa çıkmasıyla su toplama havzasında çok sayıda adacık oluştu, kıyılarda ise çöp ve tortu birikintileri su yüzeyini kirletti.

1992'den beri enerji üretimi, 13 bin 470 hektar tarım arazisini sulama ve taşkın önleme gibi hayati görevler üstlenen baraj, yıllık 44 GWh elektrik sağlayarak bölge ekonomisine can suyu oluyor. Ancak bu yılki kuraklık, tüm işlevlerini tehdit ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Mustafa Akkuş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak, Van Gölü Havzası'nda yağışların yüzde 60 azaldığını ve barajlardaki su hacminin 2024'e kıyasla yüzde 50 gerilediğini belirtiyor.

"Eğer sıcaklıklar artmaya devam ederse, 3-5 yıl içinde barajlar tamamen kuruyabilir. Su artık stratejik bir kaynak; ürün desenini değiştirmeliyiz" diye uyarıyor. Bölge sakinleri, barajın perişan halini üzüntüyle izliyor. Hiranur Yılmaz, "Yıllar önce burası bereket akıyordu, şimdi tepecikler oluşmuş. Kuraklık bitmezse çiftçiler ne yapacak?" diyor.

Çakırbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir ise ilkbahardaki toparlanmayı hatırlatarak, "Nisan-Mayıs yağmurları bizi kurtardı ama sonbahar da yağmazsa felaket olur" ifadesini kullanıyor. Ercişli çiftçiler, mısır ve sebze ekiminde su kıtlığı nedeniyle verim kaybı yaşadıklarını, hayvan yemleri için alternatif arayışa girdiklerini anlatıyor.

DSİ ekipleri, barajı izlemeye aldı; yağış takviyesi ve tasarruf önlemleri gündemde. Vatandaşlar, sonbahar yağmurlarının barajı eski ihtişamına kavuşturmasını temenni ediyor.