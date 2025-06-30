Van'da düğün gecesi kabusa döndü! Şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Van’ın Gürpınar ilçesinde düğün dönüşü yaşanan trafik kazası yürekleri dağladı. Hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 00.55 sularında Mollahüseyin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

E.D. idaresindeki 65 ABE 807 plakalı hafif ticari kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada Ayşe Demir (30) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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