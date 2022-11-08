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Kaçak göçmenler düştükleri kayalıkta mahsur kaldı

Van'ın Gevaş ilçesinde, kayalıktan düşüp yaralanarak mahsur kalan 6 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:40
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Van'da düştükleri kayalıkta mahsur kalan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaçak göçmenler düştükleri kayalıkta mahsur kaldı
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Van'ın Gevaş ilçesinin Bağlıca Mahallesi kırsalında, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen kayalıklardan düşerek yaralandı.

Kayalıkta mahsur kalan bu kişilerin kurtarılması için bölgeye jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sedyeye alınıp kayalıktan indirilen kaçak göçmenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. (AA)

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