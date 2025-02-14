Van'da eğitime bir gün ara

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van'da eğitime bir gün ara

Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından, buzlanma ve sis etkisiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu.

Aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaştı.

​​​​​​​

Evleri okullara yakın olan öğrenciler sabah karda yürüyerek okullarına gitti. Büyükşehir Belediye ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için kar merkezinde kar temizliği başlattı.

​​​​​​​

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde okullar bugün için bir gün tatil edildi. Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 14.02.2025 Cuma günü ilçemiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.

​​​​​​​

Hamile ve engelli personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Van'da eğitime bir gün ara

Van'da eğitime bir gün ara

Van'da eğitime bir gün ara

Van'da eğitime bir gün ara

Son Haberler
İtfaiye eri şehit oldu. İstanbul'da yangın faciası
İtfaiye eri şehit oldu. İstanbul'da yangın faciası
Ailesini dinlemedi, kabusu yaşadı! 10 bin TL dolandırıldı
Ailesini dinlemedi, kabusu yaşadı! 10 bin TL dolandırıldı
Napoli, Alex Meret ile anlaşmaya yakın
Napoli, Alex Meret ile anlaşmaya yakın
Çocuklar tiyatroyla buluştu
Çocuklar tiyatroyla buluştu
Nihat Kahveci çılgına öndü: Böylesini görmedim
Nihat Kahveci çılgına öndü: Böylesini görmedim