Van'da eğitime 'kar' engeli

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van'da eğitime 'kar' engeli

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Van'da sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Öğrenciler lapa lapa yağan karın altında okullarına giderken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.

Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışı, buzlanma, tipi ve sis nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Bu üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli olacak.

Van'da eğitime 'kar' engeli

Van'da eğitime 'kar' engeli

Van'da eğitime 'kar' engeli

Van'da eğitime 'kar' engeli

Van'da eğitime 'kar' engeli

Van'da eğitime 'kar' engeli

Van'da eğitime 'kar' engeli

Van'da eğitime 'kar' engeli

Son Haberler
Beşiktaş’ı şoke eden rapor ortaya çıktı: 1 yılda büyük zarara neden oldular
Beşiktaş’ı şoke eden rapor ortaya çıktı: 1 yılda büyük zarara neden oldular
Kemik erimesine karşı erken önlemler! Uzmanlardan gençlere hayat kurtaran öneriler
Kemik erimesine karşı erken önlemler! Uzmanlardan gençlere hayat kurtaran öneriler
Kaçak avcı drona yakalandı!
Kaçak avcı drona yakalandı!
3 kadını öldüren katil itiraf etti
3 kadını öldüren katil itiraf etti
Özgür Özel'den Belediye operasyonuna sert çıkış
Özgür Özel'den Belediye operasyonuna sert çıkış