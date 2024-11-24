Altın kaçakçılığı VIP’den egzoza düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Altın kaçakçılığı VIP’den egzoza düştü

Van’ın Gürpınar ilçesinde hafif ticari aracın egzozunda yapılan aramada 20 kilo külçe altın bulundu.

Bakanlığın altın ithalatına aylık 12 ton kota koymasıyla altı kaçakçılarında kendilerince farklı kaçakçılığa başvuruyor. Kaçakçıların iştahını artıran bu yöntem polisi bile şaşırttı. Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan bu operasyon şeytanın bile aklına getirmez sözünü bir kez daha hatırlattı. Genellikle Havalimanlarında VIP salonlarında yapılan külçe altın kaçakçılığı yöntemi bu kez bir aracın egzoz borusundan külçe külçe gizlenmiş tam 20 kilo külçe altın çıktı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı. Takibe alınan hafif ticari araç, dün Gürpınar ilçesinde durduruldu. Ekipler, aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 20 kilo külçe altın ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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