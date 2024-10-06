Van’da Ertoşi aşireti düğününde takı rekoru! Geline 4 kilo altın damada 10 milyon TL

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da Ertoşi aşireti düğününde takı rekoru! Geline 4 kilo altın damada 10 milyon TL

Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı. Düğüne yaklaşık 7 bin kişi katıldı ve 200 küçükbaş hayvan kesildi.

Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.

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RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Van'daki Ertoşi aşiretinin Ezdinan kolu ile Pinyanişi aşiretine mensup Üzeyir Teke ve Hasret Bilici'nin düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu.

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200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİLDİ

200 küçükbaş hayvanın kesilip onlarca kazanda pişirildiği ve yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.

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Onlarca kazanın kaynadığı ve tonlarca etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine yurt içi ve yurt dışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları gibi çok sayıda davetli katıldı.

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TAKI TÖRENİ SAATLERCE SÜRDÜ

Saatlerce süren takı töreninin ardından para ve altın takma işi halay boyunca da devam etti. Toplanan paralar ise bavullara konularak taşındı.

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7 BİN KİŞİ KATILDI

Damada 10 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın ağabeyi iş adamı Sami Teke, "Düğünümüze yaklaşık 7 bin davetli katıldı. Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurt dışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

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