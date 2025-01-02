Van'da eşini kaybeden ihtiyaç sahibi 51 kadın, konutlarına kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Van Valiliği'nin desteğiyle yürütülen projede, İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde 3 blok halinde inşa edilen ve doğal gaz hattı çekilen 100 metrekarelik 51 daire tamamlanarak ailelere teslim edildi.

Anahtar teslim törenine, Van Valisi Ozan Balcı'nın yanı sıra, Vali yardımcıları Önder Koç ve Musa Göktaş, İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Vali Balcı, anahtarlarını teslim ettiği ailelerle sohbet etti ve konutları tek tek gezerek, aileler ve okula gidecek öğrenciler için servis araçları tahsis edilmesi talimatını verdi.

'HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Vali Ozan Balcı, TOKİ tarafından tamamlanan 51 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Devletimizin gerçek sahibi millet. Biz de Van olarak milletimizin her zaman yanındayız. Bunu bir aile şeklinde yaşıyoruz. Bizim asıl görevimiz, vatandaşın derdine derman, yarasına merhem olabilmek ve ihtiyaçlarını giderebilmek. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, garibanın, fakirin, kimsesizlerin ve özellikle eşini kaybetmiş ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Devletimizin bütün imkanlarını onlar için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza minnettarız. Kadınlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışıyoruz. Fakirin, fukaranın kazanının kaynaması, sobasının yanması bizim için elzem. Devlet olarak ve devletimizin imkanlarıyla her zaman yanlarındayız."

'KİRADAN KURTULDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ'

Anahtarını teslim alan Hasibe Manay, "Eşimi kanserden 3 ay önce kaybettim. 5 çocuğum var. Kirada çok perişan haldeydik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlık ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Bizi kötü evlerden kurtarıp buraya getirdiler, çok mutluyuz" diyerek duygularını ifade etti.