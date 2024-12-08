Van’da eşsiz günbatımı! Gökyüzü görenleri hayran bıraktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da eşsiz günbatımı! Gökyüzü görenleri hayran bıraktı

Van'da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Van'ın İpekyolu ilçesinde, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler görenleri hayran bırakıyor.

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahilleri, gerek yaz, gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsünden bir şey kaybetmiyor.

Doğal güzellikleri ve kent içindeki tarihi yapılarıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan Van, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor. Gün batımısırasında güneşin son ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün Van Gölü'ne yansıması görenleri büyülüyor.

Van’da eşsiz günbatımı! Gökyüzü görenleri hayran bıraktı

Van’da eşsiz günbatımı! Gökyüzü görenleri hayran bıraktı

Van’da eşsiz günbatımı! Gökyüzü görenleri hayran bıraktı

Van’da eşsiz günbatımı! Gökyüzü görenleri hayran bıraktı

Van’da eşsiz günbatımı! Gökyüzü görenleri hayran bıraktı

Van’da eşsiz günbatımı! Gökyüzü görenleri hayran bıraktı

Van’da eşsiz günbatımı! Gökyüzü görenleri hayran bıraktı

Son Haberler
İstanbul Avcılar’da seyir halindeki araç alev alev yandı
İstanbul Avcılar’da seyir halindeki araç alev alev yandı
Arda Güler: Gol attığım için mutluyum
Arda Güler: Gol attığım için mutluyum
Ünlü müzisyen Doğan Cem ailesinin sırrını ilk kez açıkladı: Bir daha açıklamayacağım
Ünlü müzisyen Doğan Cem ailesinin sırrını ilk kez açıkladı: Bir daha açıklamayacağım
Artvin'de heyelan Karadeniz Sahil Yolu'nu böyle yuttu: Ekipler açmak için saatlerdir çalışıyor
Heyelan sahil yolunu böyle yuttu! Açmak için saatlerdir çalışıyorlar...
Rusya'dan Esad'la ilgili kritik açıklama
Rusya'dan Esad'la ilgili kritik açıklama