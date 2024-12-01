Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Van İpekyolu'nda bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Gaziosman 6. Sokak üzerinde bulunan Erdal Manay'a ait evde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi tespit edilmeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girdikleri sırada ev sahibi Manay'ın yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiğini ve yerde baygın halde olduğunu fark ettiler. Ekipler şahsı acilen evden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ettiler. Ekipler müdahale etmek için tekrar eve girdiklerinde bu sefer de 4 yaşındaki bir kız çocuğun yerde baygın olduğunu fark ettiler. Kız çocuğunu da evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiler. Sağlık ekipleri, kız çocuğu ve Manay'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdılar. Manay, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kız çocuğunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürdü. Yangında bütün malzemeler yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde de büyük çapta zarar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Van’da ev yangını: Dumandan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

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