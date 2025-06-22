Van’da farklı suçlardan aranması olan 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Van’da farklı suçlardan aranması olan 5 kişi tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan arandığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan arandığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 16 Haziran 2025 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde toplam 2 bin 409 devriye icra edilmiş, 75 bin 115 şahıs ve 72 bin 214 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 24, hırsızlık suçundan 4, kaçakçılık suçundan 4, uyuşturucu madde suçundan 5 ve diğer suçlardan 43 şahıs olmak üzere toplam 80 şahıs yakalanmış olup, 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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