Van’da feci kaza: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Van’da feci kaza: 2 yaralı

Van'da traktör ile minibüsün çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van Erciş-Patnos kara yolu üzerinde bulunan Aşağı Işıklı Mahallesi'nde otogar karşısında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki saman yüklü traktörün Y.D. yönetimindeki minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürüsüler yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar ekiplerin yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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