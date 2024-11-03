Van’da feci kaza! Minibüs takla attı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da feci kaza! Minibüs takla attı: 3 yaralı

Van Edremit'te minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DC 030 plakalı Ford Transit minibüsün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van’da feci kaza! Minibüs takla attı: 3 yaralı

Van’da feci kaza! Minibüs takla attı: 3 yaralı

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