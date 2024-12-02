Van’da feci kaza! Takla atan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Van’da feci kaza! Takla atan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bakımlı Mahallesi mevkiinde dün gece 01.05 sularında meydana geldi. 65 KC 111 plakalı Hyundai marka minibüs, henüz ismi bilinmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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