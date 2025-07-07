Van'da fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Van'da fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir masaj ve SPA salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık yapmaktan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'deki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden M.İ. ve Ş.G. tutuklanırken, A.İ. adli kontrolle serbest kaldı. Masaj ve SPA salonu ise 3 ay mühürlendi.

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