Van'da gece yarısı deprem (22 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Van'da gece yarısı deprem (22 Nisan 2025)

AFAD, Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

AFAD verilerine göre saat 03.39'da Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Van'da meydana gelen depremin merkezini Aşkale ilçesi olarak belirledi.

Van Aşkale'de meydana gelen depremin derinliği ise 6,95 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkezi yüzeye yakın olması nedeni ile sarsıntı tüm ilçelerde hissedildi.

KÜTAHYA SİMAV'DA DA DEPREM OLMUŞTU

Kütahya'da Simav ilçesi merkezli bir deprem daha olmuştu. Bir g gün öncesi saat 20.24'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülmüştü.

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