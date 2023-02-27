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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:57
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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 kişi tutuklandı
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AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-26 Şubat'ta gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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