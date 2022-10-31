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Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:21
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 24-30 Ekim'de gerçekleştirilen 5 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 2 araca el konuldu. (AA)

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