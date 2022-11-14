﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 7-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, suçta kullanılan araca el konuldu. (AA)