14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da göl ve göletlere 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Van'da göl ve göletlere 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Van'da su kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla göl ve göletlere 1 milyon yavru sazan bırakıldı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:55
Takip Et

Van'da göl ve göletlere bir milyon sazan yavrusu bırakıldı

Van'da göl ve göletlere 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı
+
Aa
-

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Elazığ'dan temin edilen 1 milyon sazan yavrusunu araçlarla merkez ve ilçelerdeki göl ve göletlere taşıyan ekipler, hazırlıkların yapılmasının ardından yavru balıkları suya saldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş gözetiminde de İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'ne 100 bin yavru sazan bırakıldı.

Görentaş, gazetecilere, Elazığ'da üretimi yapılan balıkların Van'daki göl ve göletlere salındığını söyledi.

Kentteki su kaynaklarının verimliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından başlatılan göletlerin balıklandırılması çalışmaları kapsamında ilimizdeki 12 gölette Elazığ'dan getirdiğimiz yavru sazan balıklarını bıraktık. Bakanlığımızın her yıl belirlediği sayı kadar yavruyu göletlere bırakıyoruz. Bu yıl tahsis edilen 1 milyon balığı göletlere bıraktık. Amacımız göl ve göletlerimizi balıklandırarak yöre halkının balık tüketimini yaygınlaştırmaktır. Çalışmalarımız gelecek yıllarda da devam edecek. Ekiplerimiz hafta sonları da denetimlerini sürdürerek balıkların sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
1
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
2
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
3
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
4
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
5
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
6
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
7
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.