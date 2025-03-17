Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi

Kaynak: İHA
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi

Van'da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 284 litre akaryakıt, 50 adet elektronik ev eşyası, 9 adet tablet bilgisayar, 850 adet gözlük ele geçirilmiştir.

aw413970-01.jpg

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 116 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

aw413970-02.jpg

aw413970-03.jpg

aw413970-04.jpg

Son Haberler
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya eleştiri
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya eleştiri
Emtia piyasası geçen hafta karışık seyir izledi! (17.03.2025)
Emtia piyasası geçen hafta karışık seyir izledi! (17.03.2025)
Görüntüler tepki çekmişti: Askeri üniforma servisinde pes dedirten savunma!
Görüntüler tepki çekmişti: Askeri üniforma servisinde pes dedirten savunma!
Beşiktaş’a Isco transferinde rakip çıktı: Premier Lig kulübü ısrarla istiyor
Beşiktaş’a Isco transferinde rakip çıktı: Premier Lig kulübü ısrarla istiyor
'Ölüm Adası' Koh Tao yine can aldı! Tekne cayır cayır yandı: 26 yaşındaki İngiliz turist hayatını kaybetti
'Ölüm Adası' yine can aldı! 26 yaşındaki İngiliz turist hayatını kaybetti...