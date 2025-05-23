Van'da halay, Elazığ'da isyan

Vanspor Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final maçında evinde ağırladığı Çimentaş Elazığ Spor'u 4-1 yenerek rövanş öncesinde büyük bir avantaj sağladı. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın başlamasıyla birlikte rakip takıma karşı üstünlük sağladı. Ev sahibi takım, 25. dakikada Bekir Can Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar ilerledikçe Vanspor'un baskısı ve atakları arttı. 44. dakikada Harun Kavaklıdere'nin kaydettiği golle Vanspor ilk yarı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda rakip takıma karşı daha baskılı oynayan ev sahibi Van Spor, 48. dakikada Özcan Yiğiter'in golüyle farkı 3’e çıkardı. Van Spor'un son golünü ise 64’üncü dakikada penaltıdan Okan Eken kaydetti. Rakip takımın tek golü ise 70. dakikada Maksut Taşkıran'dan geldi. Maç, 4-1 Van Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından sporcular ve yöneticiler, saha içinde galibiyeti kutlarken, takımlarını yalnız bırakmayan binlerce taraftar, kent merkezinde araçlarla korna çalıp galibiyeti kutladı. Halayların çekildiği kutlamalar, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bu galibiyetle Vanspor, play-off rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Kırmızı-beyazlı ekip, rövanş maçında da iyi bir performans sergileyerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

ELAZIĞSPOR: FUTBOLDA KARA GECE

Elazığspor, Vanspor FK maçında sahaya atılan yabancı maddeleri ve futbolcularının maruz kaldığı taşlı saldırıyı fotoğraflarla sosyal medya hesabından paylaştı. Maç sonrasında Elazığspor kafilesine yapılan ve yaralanmalara sebep olan taşlı saldırılar gündem oldu. Yaşanan olayların ardından Elazığspor resmi sosyal medya hesabından sahaya atılan maddeleri ve futbolcuların yaralandığı anları fotoğraflarıyla birlikte "Futbolda kara gece" notuyla paylaştı.