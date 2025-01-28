Van’da iki aile arasında süren 4 yıllık husumet son buldu

Kaynak: ANKA
Van’da iki aile arasında süren 4 yıllık husumet son buldu

Van'ın Edremit ilçesi Köşk Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dört yıldır husumetli olan Budak ve Güleş aileleri, aile büyüklerinin devreye girmesiyle barıştı.

Van'ın Edremit ilçesi Köşk Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dört yıldır husumetli olan Budak ve Güleş aileleri, aile büyüklerinin devreye girmesiyle barıştı.

Van’ın Edremit ilçesi Köşk Mahallesi’nde dört yıl önce arazi anlaşmazlığından başlayan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavga ile aralarında husumet başlayan iki aile, törenle barıştı. Husumetin sonlandırılması için bölgenin ileri gelenlerinden kanaat önderleri Fikret Aygün ve Naif Balandi, tüm çevre köylerinde desteği ile bir araya gelerek Kur’an tilaveti ve yemek tertiplendi.

Kanaat önderleri, Budak ve Güleş aileleri arasında barışın sağlanmasını istediklerini ve her iki ailenin de burada herkesin önünde söz vererek husumeti geride bıraktıklarını belirtti.

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