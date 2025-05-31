Van'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

dd.jpgEdinilen bilgiye göre, kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.A. yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. isimli şahıslar yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen ve yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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