Van’da inanılmaz kaza! Minibüs takla attı: 3 yaralı var

Kaynak: İHA
Van’da inanılmaz kaza! Minibüs takla attı: 3 yaralı var

Van-Erciş kara yolunda minibüsün takla atması feci kazada 3 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AEM 914 plakalı minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van’da inanılmaz kaza! Minibüs takla attı: 3 yaralı var

Van’da inanılmaz kaza! Minibüs takla attı: 3 yaralı var

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