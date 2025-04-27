Van’da inci kefali göçü başladı

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi nedeniyle avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

Dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda bulunan ve üreme dönemi geldiğinde akıntının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ediyor. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı çerçevesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetleri kaçak avcılıkla mücadele amacıyla 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Akköprü ve Kurubaş derelerinde gece saatlerinde yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan kişiler tespit edildi. Ekipleri fark eden şahıslar, gece karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Bölgede yapılan aramalarda 1 torba ve 2 poşet içerisinde yaklaşık 60 kilogram canlı inci kefali ile 1 adet av malzemesi ele geçirildi. Canlı balıklar, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İnci kefali balıkları, Van Gölü ve Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara göç etmeye başladı. Ekiplerimiz, kolluk kuvvetleri ile birlikte sahada 7/24 denetim yaparak kaçak avcılara geçit vermemektedir" ifadelerine yer verildi.