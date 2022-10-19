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Van'da inşaat halindeki cami yandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi’nde izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:06
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Van'da inşaat halindeki cami yandı

Van'da inşaat halindeki cami yandı
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İHA'nın haberine göre, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’nin yanındaki alanda 2017 yılında temeli atılan ve Tıbbiye Camii ve Külliyesi’nde öğle saatlerinde izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. 

Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen, Osmanlı, Selçuklu ve modern mimari tarzlarını muhteva eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi, toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu ve 6 bin 500 kapalı alana sahip. 

Külliyede Kur’an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler yer alacak.

 

 

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