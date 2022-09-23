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Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu

Van'da, bir alışveriş sitesinde satışa sunulan sikke görünümlü 7 metal obje ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve bir metal arama detektörüne el konuldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:29
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Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu

Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışına ilişkin ilanı tespit eden ekipler, şüpheli E.S'nin yaşadığı evde arama yaptı.

Aramada, evde saklanmış sikke görünümlü 7 metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve metal arama detektörü ele geçirildi.

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