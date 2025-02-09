Van’da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Van’da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 3 kişi yaralandı

Van'da otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralı yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Otogar Kavşağı'nda meydanda geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Citroen marka kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van’da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 3 kişi yaralandı

Van’da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 3 kişi yaralandı

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