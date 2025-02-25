Van'da kar çilesi: 4 aydır ulaşıma açılmayı bekliyor

Kaynak: ANKA
Van'da kar çilesi: 4 aydır ulaşıma açılmayı bekliyor

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan 12 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açılmayı bekliyor.

Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray 3, Başkale 2, Edremit 3, Gürpınar'da 4, olmak üzere toplam 12 yerleşim yolu kapandı. Bahçesaray ve Çatak ilçesine bağlı birçok mahallesinin yolu yaklaşık 4 aydır kapalı.

Van’ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmazken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

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