Van’da kar ve tipi: 48 yerleşim yolu kapandı

Kentte dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 12 mahalle ile 36 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 4 santimetreyi geçtiği merkeze bağlı Edremit ilçesinde de tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

BİTLİS

Bitlis'te iki gün önce etkili olan kar nedeniyle kapanan 100 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kurtkan, açılan köy yollarında genişletme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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