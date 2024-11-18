Van'da kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı

Van'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Bu değişim, özellikle Kurubaş ve Karabet geçitlerinde trafiği olumsuz etkiledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde son iki gündür devam eden yağmur, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar şeklinde yağmaya başladı. Kar yağışı ve yoğun sis, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3000 rakımlı Karabet Geçidi'nde sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Sürücüler, özellikle bu geçitlerde zor anlar yaşarken, yetkililer dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede kar yağışının etkili olmaya devam etmesi beklenirken, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade ediliyor.