Van’da kar yağışı ve sis: Sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: İHA
Van’da kar yağışı ve sis: Sürücüler zor anlar yaşadı

Van'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar ve sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı.

vanda-kar-yagisi-ve-sis-suruculer-zor-anlar-yasadi-yenicag-1.jpg

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü.

vanda-kar-yagisi-ve-sis-suruculer-zor-anlar-yasadi-yenicag-2.jpg

Van'ın doğusunda bulunan bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ve Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan ve 3 bin rakımlı Karapet Geçidi beyaza büründü.

vanda-kar-yagisi-ve-sis-suruculer-zor-anlar-yasadi-yenicag-3.jpg

Karapet Geçidi'nde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

vanda-kar-yagisi-ve-sis-suruculer-zor-anlar-yasadi-yenicag-4.jpg

Yoğun sisten dolayı kısa süreli trafiğe kapatılan yol, sisin dağılmasıyla tekrar kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

vanda-kar-yagisi-ve-sis-suruculer-zor-anlar-yasadi-yenicag-5.jpg

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralık sürdürüyor.

vanda-kar-yagisi-ve-sis-suruculer-zor-anlar-yasadi-yenicag-6.jpg

vanda-kar-yagisi-ve-sis-suruculer-zor-anlar-yasadi-yenicag-7.jpg

vanda-kar-yagisi-ve-sis-suruculer-zor-anlar-yasadi-yenicag-8.jpg

vanda-kar-yagisi-ve-sis-suruculer-zor-anlar-yasadi-yenicag-9.jpg

Son Haberler
7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu
7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu
Yangına ilk müdahale polisten geldi
Yangına ilk müdahale polisten geldi
Samsun'da kaçak cep telefonları ele geçirildi!
Samsun'da kaçak cep telefonları ele geçirildi!
Motosikletiyle 2 yayaya çarptı: Hayatını kaybetti
Motosikletiyle 2 yayaya çarptı: Hayatını kaybetti
Antalya'da korkutan anlar! Hortum denizden geldi
Antalya'da korkutan anlar! Hortum denizden geldi