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Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü

Van Bahçesaray'da etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin, yola zincirsiz çıkmaması uyarısında bulunuldu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 00:22
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Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü

Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
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Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı.

Ekipler, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. (DHA)

Fotoğraf: DHA

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