Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı

Van’da geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu, Van-Bahçesaray karayolunda bir minibüs çığ altında kalarak 20 metre sürüklendi ve yaklaşık beş ay sonra, karların erimesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.