Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı

23 Aralık 2023 tarihinde Van’dan Bahçesaray’a doğru yola çıkan Osman Küncü idaresindeki yolcu minibüsü ve Şahin Sabırlı’nın kullandığı 27 AGF 649 plakalı hafif ticari araçtaki on kişi, 3 bin metre yükseklikteki Karabet Geçidi’nde şiddetli kar ve tipiye yakalandı.
Yardım çağrısında bulunan mahsur kalanlar, çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekiplerin ulaşamaması üzerine, araçlarını terk ederek dokuz kilometrelik yolu yaya olarak kat edip ilçeye ulaştı.
Terk edilen iki araç ise sonradan meydana gelen çığ altında kaldı.
Karayolları ekiplerinin ve araç sahiplerinin çabalarıyla hafif ticari araç kar altından çıkarıldı.
Ancak, çığın etkisiyle yaklaşık yirmi metre sürüklenen yolcu minibüsüne ulaşılamadı.
22 Aralık 2023’ten itibaren çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray karayolu, Karayolları ekiplerinin 13 Şubat’ta başlattığı ve çığ riskleri nedeniyle ara verilen çalışmalar sonucunda, 132 gün sonra bugün trafiğe açıldı.
Yaklaşık beş ay boyunca kar altında kalan minibüs ise, eriyen karlar sayesinde ortaya çıktı.