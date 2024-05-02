Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı

Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı
Kaynak: DHA
Van’da geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu, Van-Bahçesaray karayolunda bir minibüs çığ altında kalarak 20 metre sürüklendi ve yaklaşık beş ay sonra, karların erimesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.
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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 1

23 Aralık 2023 tarihinde Van’dan Bahçesaray’a doğru yola çıkan Osman Küncü idaresindeki yolcu minibüsü ve Şahin Sabırlı’nın kullandığı 27 AGF 649 plakalı hafif ticari araçtaki on kişi, 3 bin metre yükseklikteki Karabet Geçidi’nde şiddetli kar ve tipiye yakalandı.

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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 2

Yardım çağrısında bulunan mahsur kalanlar, çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekiplerin ulaşamaması üzerine, araçlarını terk ederek dokuz kilometrelik yolu yaya olarak kat edip ilçeye ulaştı.

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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 3

Terk edilen iki araç ise sonradan meydana gelen çığ altında kaldı.

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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 4

Karayolları ekiplerinin ve araç sahiplerinin çabalarıyla hafif ticari araç kar altından çıkarıldı.

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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 5

Ancak, çığın etkisiyle yaklaşık yirmi metre sürüklenen yolcu minibüsüne ulaşılamadı.

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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 6

22 Aralık 2023’ten itibaren çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray karayolu, Karayolları ekiplerinin 13 Şubat’ta başlattığı ve çığ riskleri nedeniyle ara verilen çalışmalar sonucunda, 132 gün sonra bugün trafiğe açıldı.

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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 7

Yaklaşık beş ay boyunca kar altında kalan minibüs ise, eriyen karlar sayesinde ortaya çıktı.

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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 8
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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 9
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Van’da karlar eriyince 5 ay sonra ortaya çıktı 10
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