Van'da kaya düşmesi çobana mal oldu

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Alacayer Köyü'nde meydana gelen üzücü bir olayda, dağdan kopan kaya parçaları koyun otlatan çobanların üzerine düştü. Yağışlı havanın etkisiyle oluşan kaya düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Olayın ardından köylüler, acil durumu yetkililere bildirdi.

İki çoban, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya çıktıkları sırada aniden meydana gelen kaya düşmesiyle karşı karşıya kaldı. Yağmurun etkisiyle kayaların kopması, beklenmedik bir felakete neden oldu. Olayın duyulmasının ardından köylüler, hızlı bir şekilde AFAD ve Jandarma ekiplerine haber verdi.

Yaralı çoban, cep telefonuyla köylülerle iletişime geçerek yardım talep etti. Ancak, olay yerinin ulaşım açısından zorlu olması nedeniyle köylüler kendi imkanlarıyla yaralıya ulaşmaya çalıştı. Yoğun yağış ve sis nedeniyle havadan müdahale mümkün olmadı. Yapılan incelemelerde, çobanlardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olan diğer çoban ise Van Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.