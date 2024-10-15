Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu

Van'da kaybolan ve günlerdir arama çalışmaları devam eden Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu..

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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