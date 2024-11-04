Van'da 'kayyum' protestosuna polis müdahalesi! Gözaltılar var

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Van'da 'kayyum' protestosuna polis müdahalesi! Gözaltılar var

Van’da, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına karşı yapılan protestoya polis müdahale etti ve 4 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Van İl Örgütü ile Van Emek ve Demokrasi Platformu, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını protesto etti.

Van Sanat Sokağı’nda yapılan basın açıklamasına DEM Parti Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti İl Eş Başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Basın açıklamasının ardından kalabalığa biber gazı ile müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede çıktı.

Arbede sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi gözaltına alındı.

Van'da 'kayyum' protestosuna polis müdahalesi! Gözaltılar var

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