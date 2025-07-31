Van'da kayyum yönetimi 223 işçiyi işten çıkardı! Karar protesto edildi

Sanat Sokağı’nda düzenlenen eyleme Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, DEM Parti Van Milletvekilleri Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Katılımcılar, “Kayyum ve zulmü gidecek! Biz işimizi geri alacağız” yazılı pankart açarken, “Kayyumlar gidecek, halk gelecek” sloganları attı.

Basın açıklamasını platform adına DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin okudu. Tekin, Van’da 15 Şubat 2025’te atanan kayyumun uygulamalarını eleştirerek, halk iradesinin yok sayıldığını ve belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını belirtti.

Tekin, “Van halkı, 31 Mart 2024 seçimlerinde 14-0’lık sonuçla kayyum rejimine karşı net bir mesaj vermiştir. Ancak iktidar, bu iradeyi tanımayarak hukuksuz şekilde kayyum atamış, emekçileri hedef alan uygulamalarla halkı cezalandırma yoluna gitmiştir” dedi.

İşten çıkarılan personelin yasal prosedürler çerçevesinde işe alındığını belirten Tekin, çoğunun daha önce mahkeme kararıyla görevine iade edilen kişiler olduğunu vurguladı. İşten atılanlar arasında engelli bireyler ve sağlık sorunları olan çalışanların bulunduğuna dikkati çeken Tekin, işten çıkarmalara gerekçe gösterilen kararın, hukuki dayanağı olmayan "işten atma komisyonları" tarafından alındığını ifade edildi.

Tekin, “Bu komisyonların ve kayyum yönetiminin belediyeyi yönetme yetkisi yoktur. Van halkı bu iradeyi kabul etmemektedir” dedi.

Açıklamanın ardından kitle, DİSK Genel-İş Van Şubesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında çevredeki yurttaşlar alkış ve zılgıtlarla eyleme destek verdi.