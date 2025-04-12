Van'da kimsenin duymadığı festival aklınızı alacak! Sakura'yı unutun

Van Gölü’nün incisi Akdamar Adası, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde 3. Badem Çiçeği Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlk kez 2022’de düzenlenen festival, adanın badem ağaçlarının çiçek açtığı bahar aylarında doğaseverleri, fotoğrafçıları ve yerel sanatçıları bir araya getiriyor. Ancak festival, ne ulusal ne de uluslararası düzeyde beklenen ilgiyi görebildi. Japonya’nın Sakura (Kiraz Çiçeği) Festivali’nin milyonlarca turisti çekip milyarlarca dolarlık turizm geliri sağladığı bir dönemde, Van’daki festivalin adeta kendi içinde sıkışıp kaldığı belirtiliyor.

Van 65 Haber'e konuşan yerel turizmci Murat Beyaz, tanıtım eksikliği nedeniyle festivalin potansiyelini kullanamadığını vurguladı.

“VAN’IN EŞSİZ MANZARASINI ANLATAMIYORUZ”

Vanlı turizmci Murat Beyaz, festivalin tanıtımındaki yetersizliği çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. Beyaz, “Japonya’daki Kiraz Çiçeği Festivali’ni dünya biliyor. Sakura, her yıl milyonlarca turisti Tokyo, Kyoto ve Osaka’ya çekiyor. Japonya, bu festivalle hem kültürünü tanıtıyor hem de milyarlarca dolar kazanıyor. Biz ise Van’ın eşsiz manzarasını anlatamıyoruz. Bir Japon turizmciye sorsanız, bırakın festivali, Van’ın adını bile duymamıştır.” dedi.

Japonya’nın Hanami geleneği, Mart sonundan Mayıs başına kadar süren Sakura festivalleriyle küresel bir marka haline geldi. OGGUSTO’ya göre, Tokyo’daki Ueno Parkı ve Kyoto’daki Maruyama Parkı, her yıl milyonlarca ziyaretçiyle dolup taşıyor. Van’ın Badem Çiçeği Festivali ise, Beyaz’a göre ‘kendi içinde dönüp duruyor’.

"KENDİ ŞEHRİMİZİ BİLE BİLGİLENDİREMİYORUZ"

Beyaz, tanıtım sorununun sadece uluslararası değil, yerel düzeyde de ciddi olduğunu belirterek, “Van’ın Cumhuriyet Caddesi’nde birine sorsanız, ne badem çiçeklerinden haberi var ne de festivalden. Kendi şehrimizi bile bilgilendiremiyoruz, dünyaya nasıl açılacağız?” dedi.

X platformunda yerel hesaplar festival için fidan dağıtımı ve etkinlik duyuruları paylaşsa da, bu çabalar geniş kitlelere ulaşmıyor. Yerel kaynaklara göre, festivalin bu yılki organizasyonu için Van Valiliği toplantılar düzenledi, ancak tanıtım çalışmaları çevre iller, İran ve Irak gibi yakın pazarlara bile yeterince ulaşmadı.

"KENDİMİZ ÇALIP KENDİMİZ OYNUYOR"

Beyaz, Van’daki festivallerin dışa açılamadığını “Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Sosyal medyada gündem olamayan bir etkinlik, etkisiz kalır.” sözleriyle ifade etti.

Turizmde süreklilik için sosyal medya vazgeçilmez durumda olduğunu vurgulayan Beyaz, “Tatil planlarını sosyal medya şekillendiriyor. Festival dünya gündemine oturmalı, yoksa Akdamar’ın manzarası sadece bizde kalır.” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Murat Beyaz, festivalin potansiyelini artırmak için önerilerini şu ifadelerle anlattı: “Sosyal medyada influencer’larla iş birliği yapılmalı. Doğa fotoğrafçılarına özel turlar düzenlenmeli. İran, Irak ve Avrupa’daki turizm fuarlarında festival tanıtılmalı. Japonya gibi bir marka yaratmak için önce kendi halkımızı bilinçlendirmeliyiz.”