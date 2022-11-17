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Van'da korku saçan yangın

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir inşaat alanındaki konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, önündeki araç ise hasar gördü.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:39
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Van'da korku saçan yangın

Van'da korku saçan yangın
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İHA'nın haberine göre, yangın, gece saatlerinde ilçenin Halilağa Mahallesi Sinan Sokaktaki bir sitenin inşaat alanındaki konteynerde meydana geldi. 

Bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan ve yanında bulunan 65 NL 096 plakalı Citroen marka hafif ticari araca da zarar veren yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 

Konteyner ve içerisindeki bazı malzemeler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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