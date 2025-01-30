Van’da kritik inceleme

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu acı olayların tekrarlanmaması için AFAD İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlar yoğun önlemler alıyor.

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Ekipler, kent genelinde şu ana kadar 4 bin çığ yatağı belirledi.

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Özellikle çığ riski nedeniyle ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda detaylı incelemeler yapıldı.

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Kar kalınlığının 1 ila 2 metreyi bulduğu yüksek noktalarda yapılan ölçümlerde, bazı tabakalarda karın şekerleşmesi nedeniyle çığ riskinin devam ettiği tespit edildi.

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Çığ tehlikesi nedeniyle Van-Bahçesaray yolunun ulaşıma açılmamasına karar verildi.

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Çalışmalarda AFAD ekiplerine, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.