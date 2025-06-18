Van'da mezuniyet törenine giderken takla attılar! 1 kişi öldü

Kaynak: AA
Van'da mezuniyet törenine giderken takla attılar! 1 kişi öldü

Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van-Hakkari kara yolunun Samandöken mevkisinde Cevdet Arslan yönetimindeki 01 EK 957 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada araçtaki Sadullah Özmen hayatını kaybederken, sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı.

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