Van'da nakliye aracında 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

Kaynak: DHA
Van'da nakliye aracında 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince durdurulan nakliye aracında dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Bu kapsamda Tuşba ilçesinde yapılan denetimler sırasında durdurulan nakliye aracında dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Aramada araçta 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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