Van’da nefes kesen operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA

Van polisi, aldığı bir ihbarı değerlendirerek İpekyolu ilçesinde nitelikli yağma suçundan 4 kişiye gözaltına aldı. Polis şüphelilere ait yerlerde yaptığı aramada suç aleti silahlar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Nitelikli yağma suçu kapsamında 8 ayrı eylem gerçekleştiren şahıs/şahıslara yönelik 22 Nisan 2025 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada; 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop, 1 adet boş senet ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Van’da nefes kesen operasyon

Van’da nefes kesen operasyon

Van’da nefes kesen operasyon

Van’da nefes kesen operasyon

Van’da nefes kesen operasyon

Van’da nefes kesen operasyon

Van’da nefes kesen operasyon

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